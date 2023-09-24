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كلوب رفض صفقة مغرية لتدريب ألمانيا

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "المدرب يورغن كلوب رفض "صفقة مغرية" لتدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب المقال من منصبه هانسي فليك".
ذكرت الصحيفة أن اتحاد الكرة الألماني قدم عرضاً إلى مدرب ليفربول يمنحه سهولة اتخاذ قرار الموافقة على قيادة "الماكينات".
وأوضحت: "اتحاد الكرة وافق على استمرار كلوب في منصبه مع "الريدز" حتى نهاية الموسم في (حزيران) المقبل، بينما سيبدأ مهمته بشكل كامل مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا 2024".
وأشارت إلى أن المدرب البالغ من العمر 56 عاماً كان سيجمع بين قيادة "الليفر" ومنتخب ألمانيا قبل أن يتفرغ لتدريب الأخير عقب نهاية الموسم الحالي.

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