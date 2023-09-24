كلوب رفض صفقة مغرية لتدريب ألمانيا

كلوب رفض صفقة مغرية لتدريب ألمانيا
التاريخ
9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "المدرب يورغن كلوب رفض "صفقة مغرية" لتدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب المقال من منصبه هانسي فليك".
ذكرت الصحيفة أن اتحاد الكرة الألماني قدم عرضاً إلى مدرب ليفربول يمنحه سهولة اتخاذ قرار الموافقة على قيادة "الماكينات".
وأوضحت: "اتحاد الكرة وافق على استمرار كلوب في منصبه مع "الريدز" حتى نهاية الموسم في (حزيران) المقبل، بينما سيبدأ مهمته بشكل كامل مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا 2024".
وأشارت إلى أن المدرب البالغ من العمر 56 عاماً كان سيجمع بين قيادة "الليفر" ومنتخب ألمانيا قبل أن يتفرغ لتدريب الأخير عقب نهاية الموسم الحالي.
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