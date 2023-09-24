الاحتلال يخطر بوقف البناء في 17 منزلا و4 بركسات غرب سلفيت
التاريخ
9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة، غرب سلفيت.
وأفاد رئيس مجلس سرطة إبراهيم الخطيب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".
وبين أن مجموع الاخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 اخطارا.
وفا
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