Sunday, 24 September 2023 03:41 GMT

ليبيا: وصول 70 طائرة و8 سفن لمساعدة المناطق المنكوبة

9/24/2023 7:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن وصلت، لمساعدة متضرري الفيضانات التي اجتاحت مدن ليبية قبل أسبوعين.


وجاء ذلك في إيجاز صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته منصة“حكومتنا” الرسمية عبر حسابها على فيسبوك.


وقال الفريق الحكومي“وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية وحوالي 8 سفن”.


وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.


MENAFN24092023000208011052ID1107129569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث