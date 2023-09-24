ليبيا: وصول 70 طائرة و8 سفن لمساعدة المناطق المنكوبة

ليبيا: وصول 70 طائرة و8 سفن لمساعدة المناطق المنكوبة
التاريخ
9/24/2023 7:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن وصلت، لمساعدة متضرري الفيضانات التي اجتاحت مدن ليبية قبل أسبوعين.
وجاء ذلك في إيجاز صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته منصة“حكومتنا” الرسمية عبر حسابها على فيسبوك.
وقال الفريق الحكومي“وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية وحوالي 8 سفن”.
وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.
MENAFN24092023000208011052ID1107129569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.