ليبيا: وصول 70 طائرة و8 سفن لمساعدة المناطق المنكوبة



وجاء ذلك في إيجاز صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته منصة“حكومتنا” الرسمية عبر حسابها على فيسبوك.



وقال الفريق الحكومي“وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية وحوالي 8 سفن”.



وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.

