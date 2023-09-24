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منة فضالي تعلن إصابة والدتها بكسر في الذراع وخضوعها لجراحة عاجلة

9/24/2023 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن إصابة والدتها بكسر في ذراعها مما سيتطلب إجراءها عملية جراحية وتركيب شريحة ومسامير، وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها.


ونشرت منة صورة لذراع والدتها المصاب وعلقت قائلة: "أمي حتعمل عملية في ذراعها دلوقتي كسر وحنركب مسامير وشريحة، لطفك يا رب".

وفي سياق آخر، حققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال دور نرجس، الذي جسدته في مسلسل جعفر العمدة، وعرض في موسم رمضان الماضي 2023، وحقق العمل نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي.
لها

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