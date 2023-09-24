30 مصاباً باصطدام قطارين شرقي باكستان



وأضاف عزيز، أن الحادث وقع في منطقة شيخوبورا بالقرب من محطة قلعة ستار شاه في الصباح الباكر، حيث تم توجيه قطار الركاب الذي غادر ميانوالي متوجها إلى لاهور إلى المسار الذي كان قطار البضائع يقف عليه بالفعل.



وأشار عزيز إلى أن معظم المصابين عولجوا في محطة القطار، لكن المصابين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى، وأنه جرى إصلاح القضبان بسرعة.

البيان