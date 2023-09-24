30 مصاباً باصطدام قطارين شرقي باكستان
التاريخ
9/24/2023 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اصطدم قطار ركاب بقطار آخر كان متوقفا بالفعل ويحمل بضائع في شرق باكستان، اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 راكباً، خمسة منهم في حالة خطيرة، وفق مسؤولين.
وأوقفت هيئة السكك الحديد، سائق قطار الركاب المتجه إلى لاهور عن العمل إلى جانب مساعده واثنين من موظفي الطاقم الأرضي بسبب الإهمال، حيث تم فتح تحقيق، حسبما قال شهيد عزيز، المسؤول الكبير في السكك الحديد.
وأضاف عزيز، أن الحادث وقع في منطقة شيخوبورا بالقرب من محطة قلعة ستار شاه في الصباح الباكر، حيث تم توجيه قطار الركاب الذي غادر ميانوالي متوجها إلى لاهور إلى المسار الذي كان قطار البضائع يقف عليه بالفعل.
وأشار عزيز إلى أن معظم المصابين عولجوا في محطة القطار، لكن المصابين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى، وأنه جرى إصلاح القضبان بسرعة.
البيان
MENAFN24092023000208011052ID1107129538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.