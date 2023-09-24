طرق لاكتشاف اللحم الصالح من الفاسد



كيف تفرق بين اللحم الفاسد واللحم الطازج؟

عند شراء اللحم انظر جيداً إلى اللون، فلون اللحم الطازج يكون أحمر فاتح، ولون الدهن في اللحم الطازج يكون مائل للأصفر، أما اللحم الفاسد يكون أحمر داكن ووردي في بعض أنواع اللحوم.



اللحمة الطازجة تجدها متماسكة وملمسها طبيعي وبه ليونة، على عكس اللحم الفاسد فهو لين جداً وعند الضغط عليه بالإصبع تترك علامة واضحة بالإضافة إلى ملمسه اللزج، فاللزوجة تكون بسبب البكتيريا.



اللحوم الطازجة رائحتها مقبولة ومتعارف عليها، بينما اللحم الفاسد فرائحته لا تستطيع شمها وله رائحة مميزة جداً.

الفرق بين اللحم الطازج ولحم الحيوانات المغشوشة

اللعبة في الأختام ، فكما يقولون أختام اللحمة هي ما تكشف إن كنت ما تشتريه وتطعمه لأولادك صالح أم أنه حيوان فاسد مثل الحيوانات النافقة والحيوانات غير المصرح بتناولها، فلا يوجد عليها أختام.



اختبار اللحوم قبل الطهي:

إذا اشتريت نوع من اللحوم وكان له رائحة غير مستحبة وتخشى من تناوله، فعليك قبل إلقائه في القمامة طهيه للتأكد من صلاحيته، قم بتدفئة السكين على النار وقطع قطعة صغيرة من اللحم، فإن لم تتغير الرائحة وأصبحت عادية فهذا اللحم يكون طازج، ولكن إذا تغيرت الرائحة واللون يكون هذا اللحم فاسد.

أما الطريقة الثانية فهي بوضع اللحم الفاسد في الماء في حالة تلوث الماء بالدم فيكون اللحم فاسد.

الفرق بين اللحم الطازج ولحم القطط والحمير:

البعض يشتكي من أنه لا يستطيع تناول اللحوم في الخارج ويخاف من أن تكون لحم القطط والحمير، لذا تعرف على الفرق في اللون والملمس عن اللحم العادي:

لحم الحمير والخيل البلدي، يكون لونه وردي جداً وله رائحة مختلفة عن اللحم العادي، ويكون أكثر ليونة.

لحم القطط، يكون باهتاً ودهنه لونه أبيض، الكبد يتكون من 7 فصوص والكلى يكون لونها وردي.

صفات اللحوم الحمراء الطازجة :

لحم العجل

لونه أحمر فاتح وليس وردي أو غامق، يجب الانتباه من هذا لأن البعض يختلط عليه اللون، كما أن له ألياف سميكة.

لحم الأغنام

يكون لون اللحم أحمر داكن قليلاً ويشبه لحم العجل ولكنه يختلف في الرائحة والألياف الموجودة به تكون أقل من لحم العجل.

قناة العالم