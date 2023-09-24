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ألمانيا تخطط لتوريد 50 زورقا مسيرا إلى أوكرانيا

9/24/2023 6:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 400 مليون يورو.


ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية، تخطط برلين لتوريد 50 زورقا مسيرا إلى أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لنظام كييف، قد تشمل كذلك مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard، وصواريخ IRIS-T متوسطة المدى، و30 ألف قذيفة من عيار 155 مم، و480 لغما مضادا للدبابات من طراز AT2، وكذلك 200 مركبة مدرعة من طراز MRAP، وبعض المعدات الأخرى.


في سبتمبر، قامت برلين بتسليم سلطات كييف 20 مركبة مشاة قتالية من طراز Marder، ومركبتين مدرعتين لإزالة الألغام من طراز Wisent 1، و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز RQ-35 Heidrun، و3 آلاف قذيفة مدفعية عيار 155 مم.

RT

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