سامسونج تضيف أعمالاً فنية عالمية إلى تلفاز The Frame بالتعاون مع متحف متروبوليتان للفنون

وسيتم الكشف اليوم عن مجموعة الأعمال الفنية المميزة من هذا المتحف في متجر سامسونج للفنون لتمكين مستخدمي الجهاز من تحويل أي مساحة من خلال عرض ما يزيد على 2,300 قطعة فنية، بما في ذلك أعمال شهيرة لكبار الفنانين وقطع من المتاحف.

ويمكن لمستخدمي متجر سامسونج للفنون الاختيار من بين 38 قطعة عبر مجموعة واسعة من الأقسام الفنية المميزة في متحف متروبوليتان، بما في ذلك الجناح الأمريكي والفن الآسيوي والفن المصري واللوحات الأوروبية والفن الإسلامي والكثير غيرها. وسيتم العرض بنسخ رقمية عالية الدقة لأعمال فنية مرموقة تمثل مجموعة متنوعة من الثقافات والفترات الزمنية الموجودة في هذا المتحف.

ويمكن لمستخدمي المتجر عرض الأعمال الفنية الرائعة في منازلهم، بما في ذلك لوحة "تدريب الباليه على المسرح" The Rehearsal of the Ballet Onstage لإدغار ديغا (حوالي 1874)، ولوحة "زهور عباد الشمس" Sunflowers لفنسنت فان غوخ (1887)، و"الحياة الساكنة مع التفاح وزهرة الربيع" Still Life with Apples and Pot of Primroses لبول سيزان (حوالي 1890)؛ و "عرض السيرك الجانبي" ("Parade du Cirque") لجورج سورات (1887-1888).

ويمكن لمالكي أجهزة The Frame أيضاً عرض القطع الأثرية القديمة مثل ‫"تميمة العين المصرية القديمة حورس" (يعود تاريخها للفترة من 1070-664 قبل الميلاد تقريباً)[1]، وكنوز من العصور الوسطى بما في ذلك "حصان وحيد القرن يستريح في الحديقة " The Unicorn Rests in a Garden (1495-1505)، ومنسوجات شهيرة من فرنسا وجنوب هولندا.

ومجموعة من الأعمال الفنية اليابانية الشهيرة مثل "تحت جسر مانين في فوكاجاوا" Under the Mannen Bridge at Fukagawa لكاتسوشيكا هوكوساي (في الفترة من 1830-1832 تقريباً)، و "السيرة الذاتية المصورة الموجزة للراهب نيشيرين: تهدئة البحر العاصف في تسونودا خلال رحلة المنفى إلى جزيرة سادو" لأوتاجاوا كونيوشي (1835-1836) ). وتضم المجموعة أعمالاً فنية أمريكية ذات أهمية تاريخية، مثل "واشنطن يعبر ديلاوير" Washington Crossing the Delaware (1851) لإيمانويل لوتز.

وقال جوش روم، رئيس التراخيص العالمية والشراكات في المتحف: "منذ تأسيس متحف متروبوليتان للفنون في العام 1870، كرّس جهوده لعرض الأعمال الفنية والثقافية للزوار وعشاق الفن في جميع أنحاء العالم. ومن شأن تعاوننا مع سامسونج أن يسهم في تحقيق هذه المهمة بطريقة جديدة وحديثة، ما يسمح للعملاء بالاستمتاع بالأعمال المميزة من مجموعة المتحف في المنزل، واستكشاف مجموعة مختارة لعرضها، والتأسيس لحوار جديد حول الفن والإبداع والتكنولوجيا.

إن هدف المتحف المتمثل في الكشف عن أفكار جديدة وعلاقات فريدة عبر الزمن والثقافات من خلال مجموعاته يفتح آفاق التعاون المناسب مع متجر سامسونج للفنون، إحدى أكبر المنصات الرقمية من نوعها. ويعرض هذا المتجر أعمالاً فنية من المتاحف والمعارض حول العالم لمستخدمي أجهزة The Frame في 42 دولة، ويستكشف قروناً من الفن، بدءاً من الفنانين القدامى، مثل بوتيتشيلي وليوناردو وغويا وفان غوخ، وحتى الفنانين المعاصرين مثل شينيك سميث وآخرين، من خلال برمجة العروض الشهرية المتنوعة.

وقال سانغ كيم، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لأعمال الخدمات في أمريكا الشمالية لدى سامسونج للإلكترونيات: "يتشرف متجر سامسونج للفنون بالشراكة مع متحف متروبوليتان للفنون لعرض الأعمال الفنية المشهورة إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم. إننا في سامسونج نعمل باستمرار على تقديم تعريف مبتكر لتجربة الترفيه من خلال الابتكار التكنولوجي، ويسعدنا أن نتشارك مع هذه المؤسسة المميزة لتمكين المستخدمين لأول مرة من الاستمتاع بالأعمال الفنية التي تحمل أهمية ثقافية مرموقة في المتحف عبر شبكة رقمية حديثة براحة تامة من منازلهم".

ويتوفر متجر سامسونج للفنون على أجهزة The Frame، التلفزيون الذكي بدقة 4K والمعزز بمليارات الألوان وإطار للصور، ليعرض صوراً فائقة الحيوية عند تشغيله، وفناً جميلاً عند إيقاف التشغيل. وتعمل الشاشة غير اللامعة على تقليل انعكاسات الضوء بشكل كبير للحصول على لمسة نهائية تشبه القماش، ما يجعله مثالياً لعرض المجموعات الرقمية من متجر سامسونج للفنون، إلى جانب الصور الفوتوغرافية الشخصية والأعمال الفنية.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من إطارات التلفزيون التي تشبه إطار الصورة لتخصيص المساحة الخاصة بهم، ويمكنهم ترقية حامل الحائط النحيف المتضمن إلى حامل الحائط الجديد[2] الذي يدور تلقائياً لعرض المحتوى عمودياً أو أفقياً، لمشاهدة جميع الأعمال الفنية المذهلة.















