سامسونج تضيف أعمالاً فنية عالمية إلى تلفاز The Frame بالتعاون مع متحف متروبوليتان للفنون

وسيتم الكشف اليوم عن مجموعة الأعمال الفنية المميزة من هذا المتحف في متجر سامسونج للفنون لتمكين مستخدمي الجهاز من تحويل أي مساحة من خلال عرض ما يزيد على 2,300 قطعة فنية، بما في ذلك أعمال شهيرة لكبار الفنانين وقطع من المتاحف.

ويمكن لمستخدمي متجر سامسونج للفنون الاختيار من بين 38 قطعة عبر مجموعة واسعة من الأقسام الفنية المميزة في متحف متروبوليتان، بما في ذلك الجناح الأمريكي والفن الآسيوي والفن المصري واللوحات الأوروبية والفن الإسلامي والكثير غيرها. وسيتم العرض بنسخ رقمية عالية الدقة لأعمال فنية مرموقة تمثل مجموعة متنوعة من الثقافات والفترات الزمنية الموجودة في هذا المتحف.

ويمكن لمستخدمي المتجر عرض الأعمال الفنية الرائعة في منازلهم، بما في ذلك لوحة "تدريب الباليه على المسرح" The Rehearsal of the Ballet Onstage لإدغار ديغا (حوالي 1874)، ولوحة "زهور عباد الشمس" Sunflowers لفنسنت فان غوخ (1887)، و"الحياة الساكنة مع التفاح وزهرة الربيع" Still Life with Apples and Pot of Primroses لبول سيزان (حوالي 1890)؛ و "عرض السيرك الجانبي" ("Parade du Cirque") لجورج سورات (1887-1888).

ويمكن لمالكي أجهزة The Frame أيضاً عرض القطع الأثرية القديمة مثل ‫"تميمة العين المصرية القديمة حورس" (يعود تاريخها للفترة من 1070-664 قبل الميلاد تقريباً)[1]، وكنوز من العصور الوسطى بما في ذلك "حصان وحيد القرن يستريح في الحديقة " The Unicorn Rests in a Garden (1495-1505)، ومنسوجات شهيرة من فرنسا وجنوب هولندا.

ومجموعة من الأعمال الفنية اليابانية الشهيرة مثل "تحت جسر مانين في فوكاجاوا" Under the Mannen Bridge at Fukagawa لكاتسوشيكا هوكوساي (في الفترة من 1830-1832 تقريباً)، و "السيرة الذاتية المصورة الموجزة للراهب نيشيرين: تهدئة البحر العاصف في تسونودا خلال رحلة المنفى إلى جزيرة سادو" لأوتاجاوا كونيوشي (1835-1836) ). وتضم المجموعة أعمالاً فنية أمريكية ذات أهمية تاريخية، مثل "واشنطن يعبر ديلاوير" Washington Crossing the Delaware (1851) لإيمانويل لوتز.

وقال جوش روم، رئيس التراخيص العالمية والشراكات في المتحف: "منذ تأسيس متحف متروبوليتان للفنون في العام 1870، كرّس جهوده لعرض الأعمال الفنية والثقافية للزوار وعشاق الفن في جميع أنحاء العالم. ومن شأن تعاوننا مع سامسونج أن يسهم في تحقيق هذه المهمة بطريقة جديدة وحديثة، ما يسمح للعملاء بالاستمتاع بالأعمال المميزة من مجموعة المتحف في المنزل، واستكشاف مجموعة مختارة لعرضها، والتأسيس لحوار جديد حول الفن والإبداع والتكنولوجيا.

إن هدف المتحف المتمثل في الكشف عن أفكار جديدة وعلاقات فريدة عبر الزمن والثقافات من خلال مجموعاته يفتح آفاق التعاون المناسب مع متجر سامسونج للفنون، إحدى أكبر المنصات الرقمية من نوعها. ويعرض هذا المتجر أعمالاً فنية من المتاحف والمعارض حول العالم لمستخدمي أجهزة The Frame في 42 دولة، ويستكشف قروناً من الفن، بدءاً من الفنانين القدامى، مثل بوتيتشيلي وليوناردو وغويا وفان غوخ، وحتى الفنانين المعاصرين مثل شينيك سميث وآخرين، من خلال برمجة العروض الشهرية المتنوعة.

وقال سانغ كيم، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لأعمال الخدمات في أمريكا الشمالية لدى سامسونج للإلكترونيات: "يتشرف متجر سامسونج للفنون بالشراكة مع متحف متروبوليتان للفنون لعرض الأعمال الفنية المشهورة إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم. إننا في سامسونج نعمل باستمرار على تقديم تعريف مبتكر لتجربة الترفيه من خلال الابتكار التكنولوجي، ويسعدنا أن نتشارك مع هذه المؤسسة المميزة لتمكين المستخدمين لأول مرة من الاستمتاع بالأعمال الفنية التي تحمل أهمية ثقافية مرموقة في المتحف عبر شبكة رقمية حديثة براحة تامة من منازلهم".

ويتوفر متجر سامسونج للفنون على أجهزة The Frame، التلفزيون الذكي بدقة 4K والمعزز بمليارات الألوان وإطار للصور، ليعرض صوراً فائقة الحيوية عند تشغيله، وفناً جميلاً عند إيقاف التشغيل. وتعمل الشاشة غير اللامعة على تقليل انعكاسات الضوء بشكل كبير للحصول على لمسة نهائية تشبه القماش، ما يجعله مثالياً لعرض المجموعات الرقمية من متجر سامسونج للفنون، إلى جانب الصور الفوتوغرافية الشخصية والأعمال الفنية.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من إطارات التلفزيون التي تشبه إطار الصورة لتخصيص المساحة الخاصة بهم، ويمكنهم ترقية حامل الحائط النحيف المتضمن إلى حامل الحائط الجديد[2] الذي يدور تلقائياً لعرض المحتوى عمودياً أو أفقياً، لمشاهدة جميع الأعمال الفنية المذهلة.