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الامن يضبط مركبة على خط الجامعة الأردنية ..هذا ما عثر عليه !

9/24/2023 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضبط العاملون في ادارة السير المركزية سائق حافلة ركاب عمومية على متنها 26 شخصا زيادة عن الحمولة المقررة، اضافة الى ان السائق غير مرخص قانونيا.
وقال مندوب إدارة السير المركزية ، الاحد، انه تم ضبط حافلة نقل ركاب متوسطة "باص كوستر" يعمل على خط سحاب الجامعة الأردنية يقوده سائق عن طريق الهوية الشخصية فقط ولا يحمل رخصة قيادة ومحملا في الحافلة 47 راكبا ، حيث تم ضبط السائق وتحويله الى الجهة الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

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