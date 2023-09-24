الاحتلال يضخ مياها عادمة تجاه أراضٍ جنوب قلقيلية



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ لـ"وفا"، بأن المياه العادمة ضُخت من المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي "عزون عتمة- بيت أمين"، جنوب شرق قلقيلية، وداهمت أراضي زراعية مزروعة بالزيتون، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس الأول، حيث يتعمد الاحتلال ضخ هذه المياه، لإتلاف الأراضي الزراعية ومنتوجاتها.



وفا

