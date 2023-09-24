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الاحتلال يضخ مياها عادمة تجاه أراضٍ جنوب قلقيلية

9/24/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضخت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مياها عادمة من مستوطنة "شعاري تكفا"، تجاه الأراضي الزراعية جنوب شرق قلقيلية.


وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ لـ"وفا"، بأن المياه العادمة ضُخت من المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي "عزون عتمة- بيت أمين"، جنوب شرق قلقيلية، وداهمت أراضي زراعية مزروعة بالزيتون، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس الأول، حيث يتعمد الاحتلال ضخ هذه المياه، لإتلاف الأراضي الزراعية ومنتوجاتها.


وفا


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