الاحتلال يضخ مياها عادمة تجاه أراضٍ جنوب قلقيلية

الاحتلال يضخ مياها عادمة تجاه أراضٍ جنوب قلقيلية
التاريخ
9/24/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضخت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مياها عادمة من مستوطنة "شعاري تكفا"، تجاه الأراضي الزراعية جنوب شرق قلقيلية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ لـ"وفا"، بأن المياه العادمة ضُخت من المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي "عزون عتمة- بيت أمين"، جنوب شرق قلقيلية، وداهمت أراضي زراعية مزروعة بالزيتون، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس الأول، حيث يتعمد الاحتلال ضخ هذه المياه، لإتلاف الأراضي الزراعية ومنتوجاتها.
وفا
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