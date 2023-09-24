قرار مصيري بشأن دوري المحترفين خلال ساعات

قرار مصيري بشأن دوري المحترفين خلال ساعات
التاريخ
9/24/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعقد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم ،مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سيعقد في مقر النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء الأحد، لبحث تعليق المشاركة.
وتطالب الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية .
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