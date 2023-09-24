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قرار مصيري بشأن دوري المحترفين خلال ساعات

9/24/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم ،مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سيعقد في مقر النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء الأحد، لبحث تعليق المشاركة.
وتطالب الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية .

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