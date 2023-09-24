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كلاب ضالة تعقر 3 أشخاص وتتسبب بنفوق 30 رأس ماشية بالسلط

9/24/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقرت كلاب ضالة 3 أشخاص بمنطقة جلعد في مدينة السلط، وفق ما أفاد به مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي أبو رمان.
وقال أبو رمان لـ"الوكيل الإخباري"، إن 3 حالات راجعت المستشفى يوم الخميس الماضي وتبين أنها تعرضت لعقر من كلاب ضالة.
وأضاف أن المستشفى قامت بالكشف على جروحهم وتم إعطائهم المطعوم الأولي من لقاح السعار وحالتهم العامة حسنة، لافتا إلى أنه يجب على المصابين الآن مراجعة مديرية الصحة ومتابعة الحصول على باقي الجرعات في مواعيد محددة وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع بهذه الحالات.
وكانت وردت ملاحظة لـ"الوكيل الإخباري"، حول تعرض رعاة أغنام وقطعان من الماشية للعقر والعض من قبل كلاب ضالة أصيب على إثرها عدد من الأشخاص وتسببت بنفوق 30 رأس من الماشية.

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