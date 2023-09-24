كلاب ضالة تعقر 3 أشخاص وتتسبب بنفوق 30 رأس ماشية بالسلط

كلاب ضالة تعقر 3 أشخاص وتتسبب بنفوق 30 رأس ماشية بالسلط
التاريخ
9/24/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عقرت كلاب ضالة 3 أشخاص بمنطقة جلعد في مدينة السلط، وفق ما أفاد به مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي أبو رمان.
وقال أبو رمان لـ"الوكيل الإخباري"، إن 3 حالات راجعت المستشفى يوم الخميس الماضي وتبين أنها تعرضت لعقر من كلاب ضالة.
وأضاف أن المستشفى قامت بالكشف على جروحهم وتم إعطائهم المطعوم الأولي من لقاح السعار وحالتهم العامة حسنة، لافتا إلى أنه يجب على المصابين الآن مراجعة مديرية الصحة ومتابعة الحصول على باقي الجرعات في مواعيد محددة وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع بهذه الحالات.
وكانت وردت ملاحظة لـ"الوكيل الإخباري"، حول تعرض رعاة أغنام وقطعان من الماشية للعقر والعض من قبل كلاب ضالة أصيب على إثرها عدد من الأشخاص وتسببت بنفوق 30 رأس من الماشية.
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