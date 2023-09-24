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المنتخبات الأردنية تبدأ الأحد المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية

9/24/2023 6:11:04 AM
(MENAFN- Amman Net) تُفتتح الأحد، مشاركة البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23 أيلول إلى 8 تشرين الأول المقبل.

وستبدأ منتخبات الجمباز والرياضات الإلكترونية والمبارزة والملاكمة الأحد، مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).

ويُنتظر أن يقص لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، شريط المشاركة الأردنية في آسياد هانغتشو حيث سيخوض الدور التأهيلي ضمن منافسات جهاز حصان المقابض.

كما سيفتتح لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، عبدالحكيم الدراوشة، مشاركته في الدورة؛ إذ سيلتقي في دور الـ٣٢ ضمن لعبة EA SPORTS FC ONLINE مع اللاعب الكوري الجنوبي بارك كي يونغ.

فيما ستشارك لاعبتا المنتخب الوطني للمبارزة، دينا المنسي وشهد الكلوب، في منافسات سلاح الإيبيه - فردي السيدات.

وفيما يتعلق بمشاركة المنتخب الوطني للملاكمة، ستلتقي اللاعبة سيلينا الحسنات مع اللاعبة الهندية "بريتي" في دور الـ16 ضمن منافسات وزن تحت 54 كغم فيما سيلتقي اللاعب عبادة الكسبة مع الكازاخي زينولينوف يرتوجان في الـ32.

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