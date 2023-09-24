الموافقة على إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في جامعة البلقاء التطبيقية

الموافقة على إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في جامعة البلقاء التطبيقية
التاريخ
9/24/2023 6:11:03 AM
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وافق مجلس التعليم العالي على طلب جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة في مدينة السلط، بعد دراسة لسوق العمل المحلي والإقليمي والحاجة لهذه التخصصات الدقيقة في المهن الطبية المساندة.
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة أمية طوقان، إن مجلس الامناء رفع في وقت سابق الطلب لمجلس التعليم العالي لاستحداث هذه الكلية، للطلب المتزايد على هذه التخصصات الدقيقة وبعد دراسة واقعية لحاجة السوق المحلي والإقليمي، مقدما شكره لمجلس التعليم العالي برئاسة عزمي محافظة على الموافقة للجامعة بإنشاء الكلية، لتمضي قدما في تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية التوسعية لتحقيق المنفعة للمجتمع الأردني في تخريج الكوادر المؤهلة علميا وعمليا لسد النقص في هذه المهن محليا واقليميا.
من جانبه أشاد رئيس الجامعة أحمد العجلوني بالدعم الذي يقدمه مجلس الأمناء للجامعة برئاسة طوقان، لتنفيذ خططها في التوسع المدروس وفق احتياجات السوق وبناء على الدراسات الميدانية وبالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء مجمع طبي متكامل يضم كلية الطب وكلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة، وخاصة أن كلية الطب تباشر عملها في الموقع الجديد بجانب مستشفى السلط الحسين الجديد، وسيتم إنشاء كلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة في قطعة الأرض المجاورة للمستشفى بجانب كلية الطب، مما يوفر للطلبة التدريب اللازم، ويوفر للمستشفى الكوادر في جميع التخصصات المطلوبة.
وبين العجلوني أنه سيتم طرح عدد من التخصصات في هذه الكلية أولها المختبرات الطبية لمستوى الماجستير والبكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة " الدبلوم"، والدبلوم المتوسط في تخصصات "التصوير الإشعاعي، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التخدير الإنعاش".
مضيفا أنه سيتم طرح باقي تخصصات المهن الطبية المساعدة المطلوبة بعد الانتهاء من جميع الدراسات وإعداد الخطط الدراسية للتخصصات المطلوبة، وطرح إعلانات التوظيف والإيفاد في هذه التخصصات، لتكون هذه الكلية إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة.
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