الموافقة على إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في جامعة البلقاء التطبيقية

وافق مجلس التعليم العالي على طلب جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة في مدينة السلط، بعد دراسة لسوق العمل المحلي والإقليمي والحاجة لهذه التخصصات الدقيقة في المهن الطبية المساندة.

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة أمية طوقان، إن مجلس الامناء رفع في وقت سابق الطلب لمجلس التعليم العالي لاستحداث هذه الكلية، للطلب المتزايد على هذه التخصصات الدقيقة وبعد دراسة واقعية لحاجة السوق المحلي والإقليمي، مقدما شكره لمجلس التعليم العالي برئاسة عزمي محافظة على الموافقة للجامعة بإنشاء الكلية، لتمضي قدما في تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية التوسعية لتحقيق المنفعة للمجتمع الأردني في تخريج الكوادر المؤهلة علميا وعمليا لسد النقص في هذه المهن محليا واقليميا.

من جانبه أشاد رئيس الجامعة أحمد العجلوني بالدعم الذي يقدمه مجلس الأمناء للجامعة برئاسة طوقان، لتنفيذ خططها في التوسع المدروس وفق احتياجات السوق وبناء على الدراسات الميدانية وبالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء مجمع طبي متكامل يضم كلية الطب وكلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة، وخاصة أن كلية الطب تباشر عملها في الموقع الجديد بجانب مستشفى السلط الحسين الجديد، وسيتم إنشاء كلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة في قطعة الأرض المجاورة للمستشفى بجانب كلية الطب، مما يوفر للطلبة التدريب اللازم، ويوفر للمستشفى الكوادر في جميع التخصصات المطلوبة.

وبين العجلوني أنه سيتم طرح عدد من التخصصات في هذه الكلية أولها المختبرات الطبية لمستوى الماجستير والبكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة " الدبلوم"، والدبلوم المتوسط في تخصصات "التصوير الإشعاعي، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التخدير الإنعاش".

مضيفا أنه سيتم طرح باقي تخصصات المهن الطبية المساعدة المطلوبة بعد الانتهاء من جميع الدراسات وإعداد الخطط الدراسية للتخصصات المطلوبة، وطرح إعلانات التوظيف والإيفاد في هذه التخصصات، لتكون هذه الكلية إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة.