11.3 مليون يورو تمويل ألماني لتنفيذ مشروع صرف صحي الجبيهة

وأكد الوزير ان الوزارة /سلطة المياه تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة حيث ان هذا المشروع يهدف الى خدمة التجمعات السكانية الجديدة في مناطق الجبيهة بهدف حمايتها من التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على السلامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفينة . وثمن وزير المياه والري دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الاعمار الألماني على الدعم المتواصل من الجانب الألماني من خلال بنك الاعمار الالماني KFW والتي اسهمت بدعم وتمكين قطاع المياه من معظم التحديات وحسنت من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق، وكذلك جهود كوادر سلطة المياه في انجاز ومتابعة الاعمال . من ناحيته أوضح المهندس وائل الدويري ان المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل بطول 6,5 كيلو متر للربط على خط ناقل شفا بدران المربوط على محطة تنقية الخربة السمرا وتوريد وتنفيذ خطوط اسمنتية و DIP بأقطار مختلفة (200-400 ) ملم بطول نحو 34,5 كيلو متر وتنفيذ 10 كم خطوط 150 ملم وصلات منزلية لخدمة 1000 وحدة سكنية في مناطق شمال عمان / الجبيهة وتشمل ام حليليفة وخربة مسلم وحي المنصور خلال مدة لاتتجاوز 18 شهرا.

وأضاف ان تنفيذ المشروع سيكون بالانسياب الطبيعي على محطة الخربة السمرا دون الحاجة لانشاء محطات رفع بهدف خفض كلف التشغيل والصيانة والطاقة حيث تم اعتماد النماذج المتقدمة عالميا في تصميم المشروع ، حيث سيتم الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الاردن وفق مواصفات عالية الجودة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 الرامية الى توسيع الاستفادة من المياه المعالجة وبالتالي تخفيف السحب من مياه الشرب المستغلة لأغراض زراعية وتوفيرها لغايات الشرب وتوسيع الاستفادة منها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة. وزاد الدويري ان هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق احدث المواصفات العالمية حيث سيتم الاستفادة من الانسياب الطبيعي لتوفير كلف التشغيل والصيانة مبينا انه سيتم متابعة سير العمل في المشروع لإنجازه في وقته المحدد خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا ، مضيفا انه سيخدم أيضا التوسعات العمرانية الجديدة التي شهدتها وتشهدها مناطق شمال عمان الواقعة ضمن منطقة المشروع خلال السنوات القادمة بحلول العام 2040 اكثر من 2400 وحدة سكنية .