شكاوى تطارد هواتف آيفون 15 برو.. ورد رسمي من أبل

وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية، وفقا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وردًا على عملائها، نشرت أبل عبر موقعها الرسمي ما يفيد بأن بصمات الأصابع يمكنها أن تغير بشكل مؤقت لون إطار التيتانيوم الجانبي في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بسبب الزيت الموجود على البشرة.

وذكرت أبل أن "هذه ليست حالة دائمة. إذ يمكن مسح بصمات الأصابع تمامًا كما هو الحال في أي هاتف آيفون آخر لاستعادة المظهر النهائي النظيف، وذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر".

رد رسمي من أبل

وأثار تغير لون هواتف آيفون 15 برو الجديدة مخاوف العملاء، لذا فضلت أبل الرد رسميا تحسبًا لانتشار شائعات قد تؤثر سلبًا في مبيعات هواتفها الجديدة.

وأطلقت الشركة الأميركية هواتف آيفون 15 برو هذا العام بهيكل مصنوع من معدن التيتانيوم لأول مرة، وهو معدن متين يشيع استخدامه في صناعة الطيران والفضاء، مع وزن أخف نسبيًا من المعادن الأخرى، وزعمت الشركة أنها اعتمدت تقنية تصنيع معقدة في التصميم والطلاء.

ولم تُرصد مشاكل مماثلة في هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس الأساسية، إذ إنها مصنوعة من الألمنيوم، ولا يدخل في تكوينها معدن التيتانيوم الجاذب لبصمات الأصابع.