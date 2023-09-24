إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة
التاريخ
9/24/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
ترمسعيا، أبو فلاح، المغير.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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