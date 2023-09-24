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برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه دي يونغ

9/24/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشف نادي برشلونة، أن لاعب خط وسطه، الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ، يعاني من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

وتعرض الهولندي الدولي إلى الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد سلتا فيغو (3-2) أمس السبت في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.

وقال برشلونة عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الأحد: "الفحوصات التي خضع لها اللاعب (دي يونغ) أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن وعودته إلى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي".

وبحسب تقارير إسبانية، فمن المقرر أن يغيب دي يونغ عن المباريات المقبلة لفريقه، بما في ذلك رحلة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا في 4 أكتوبر المقبل، وعلى الأرجح عن مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في 28 منه.

ولا يزال برشلونة ينتظر تعافي لاعب الوسط الآخر بيدري من إصابة في الفخذ، لكن قلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو عاد من إصابة في أوتار الركبة أمام سلتا فيغو.

المصدر: وكالات

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