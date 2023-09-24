الاحتلال يضخ مياها عادمة تجاه أراضٍ جنوب قلقيلية

الاحتلال يضخ مياها عادمة تجاه أراضٍ جنوب قلقيلية
التاريخ
9/24/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
قلقيلية /PNN- ضخت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مياها عادمة من مستوطنة "شعاري تكفا"، تجاه الأراضي الزراعية جنوب شرق قلقيلية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ لـلوكالة الرسمية، بأن المياه العادمة ضُخت من المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي "عزون عتمة- بيت أمين"، جنوب شرق قلقيلية، وداهمت أراضي زراعية مزروعة بالزيتون، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس الأول، حيث يتعمد الاحتلال ضخ هذه المياه، لإتلاف الاراضي الزراعية ومنتوجاتها.
MENAFN24092023000205011050ID1107129518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.