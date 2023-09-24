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انتقادات لأداء بايدن في أحدث استطلاعات الرأي

9/24/2023 6:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- واجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتقادات بشأن الاقتصاد والهجرة والعمر، وفق أحدث استطلاعات الرأي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "ABC" الإخبارية، أن الرئيس بايدن يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع الاقتصاد والهجرة.

وأشار الاستطلاع إلى الاستياء من زيادة المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا؛ والمخاوف الواسعة بشأن عمر بايدن الذي يسعى إلى الترشح لولاية ثانية.

وبين الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 20 أيلول/ سبتمبر الحالي، على عينة وطنية عشوائية مكونة من 1006 بالغين أمريكيين، أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الدورة الانتخابية.

ووفق "واشنطن بوست"، فإن الاستطلاع ركز على عدة أسئلة تهم الناخب الأمريكي على وجه الخصوص في المرحلة الحالية.

ففي رد المشاركين على سؤال حول تعامل بايدن مع وضع الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أبدى 23% منهم موافقتهم؛ مقابل رفض 62% لذلك، بينما عبر نحو 75% عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الأمريكي ليس جيدًا أو سيئًا.

ورغم بقاء معدل البطالة أقل من 4% لأكثر من عام، إلا أن 57% يصنفونه بشكل سلبي، في حين كانت هناك تقييمات أسوأ لأسعار الغاز أو الطاقة، حيث قال 87% إنها سيئة جدًا، فيما كان تصنيف أسعار المواد الغذائية تحت بند سلبي بنسبة 91%.

واعتبر ثلثا الأمريكيين بشأن عمر الرئيس، أن بايدن سيكون أكبر من أن يخدم لولاية جديدة، فيما قال 50% ذلك عن ترامب.

وأظهر الاستطلاع بخصوص قضية المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، التي أحدثت انقسامات حتى بين الجمهوريين أنفسهم في مجلس النواب، أن 41% يرون بأنها كثيرة، و31% بأنها مناسبة، و18% أقل من اللازم.

ويوافق 48% من الأمريكيين على الطريقة التي تعامل بها ترامب مع مهمة كونه رئيسًا، مقابل 49% قالوا إنهم لا يوافقون.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

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