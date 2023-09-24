إعلان عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة رام الله

- من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا:

أجزاء من بيتونيا وتشمل: الكروم الشمالية، شركة أبناء الحاج عبدالهادي صرصور والمجاورين، كازية الخواجا والمجاورين، منطقة الخبطة وتشمل: شركة الجبريني والمجاورين، شركة عبدالهادي صرصور والمجاورين، قصر أبو سلطان والمجاورين، شركة عليان للصناعات البلاستيكية والمجاورين، منشار أبو كريم والمجاورين.

- من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

عين عريك، دير ابزيع، كفرنعمة، بلعين أول البلد من جهة كفر

نعمة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.







