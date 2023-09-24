Sunday, 24 September 2023 02:20 GMT

تحذيرات دولية بعد وصول الدين العالمي إلى 85.7 تريليون دولار

9/24/2023 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر بنك قطر الوطني من أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة عالمياً، إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة.
وتوقع تقرير صادر عن البنك، أن يستمر الدين العام بالارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، على ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يجعله عائقاً محتملاً أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتضاعف الدين الحكومي العالمي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار.

MENAFN24092023000208011052ID1107129512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث