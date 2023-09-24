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موظف برئاسة الوزراء يفقد عمله

9/24/2023 6:08:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فقد موظف من ملاك رئاسة الوزراء عمله اعتبارا من تاريخ 3 أيلول الجاري.


وجاء قرار الفقدان نظرا لتغيب الموظف عن عمله لمدة 10 أيام دون إجازة قانونية أو عذر شرعي استنادا لأحكام المادتين (118،170) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

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