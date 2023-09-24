موظف برئاسة الوزراء يفقد عمله

موظف برئاسة الوزراء يفقد عمله
التاريخ
9/24/2023 6:08:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فقد موظف من ملاك رئاسة الوزراء عمله اعتبارا من تاريخ 3 أيلول الجاري.
وجاء قرار الفقدان نظرا لتغيب الموظف عن عمله لمدة 10 أيام دون إجازة قانونية أو عذر شرعي استنادا لأحكام المادتين (118،170) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.
MENAFN24092023000151011027ID1107129490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.