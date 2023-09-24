فريدة سيف النصر تتعرض للسرقة

وكتبت فريدة: لما يكون عندك حد نافعك أوي؛ لأن مش أي حد يحب الكلاب، وأنت كل شوية حاجات بتتاخد بجد مش هزار وحاجات باينه أوي.

يعني هدوم مش أي حاجة لازم ينقصوا يتاخدوا على نصين مرتين واختفاء قسري، ترجع ترمي لك نص فتتخيل أنك أنت اللي مادورتش وفجأة اختفاء كامل.

ده بقى غير مفروشات قسمًا بالله أطقم كاملة بمخداتها ونظارات، اكسسوار، جزم، أدوات مطبخ كاملة.

والله العظيم ما بقى في حاجة كاملة خالص أول بأول، ومفيش حد تاني بيعمل الحاجات دي خالص عشان تشك في اتنين.

وتابعت: أول ما تغير مكان حاجة بحجة النظام اعرف إنها هتاخدها أو تلخبط الأدراج وكله يتكعبل في كله.

أما أنا فأنشغل في حاجات وحاجتي فعلَا تختفي، أعمل إيه؟ أواجهها وأنا مبحبش أحرج حد واجرحها.

ولا أمشيها واحتاس ودوول عائلة كاملة نافعاني، ولا أروح عندهم على غفلة زي ماقالوا لي..

وطبعًا مش ممكن أبدًا أعمل كده ، بجد زهقت ومحتارة سرقة علني، وطبعًا بيتفتح عليا بالمفتاح وأنا في سابع نومه.

ومع الأسف بدي الأمان لكل الناس.. تعبت.. والله تعبت.. حسبي الله ونعم الوكيل.. قولولي أعمل إيه.