مها أحمد تعود إلى السينما بعمل كوميدي

مها أحمد تعود إلى السينما بعمل كوميدي
التاريخ
9/24/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تستعد الفنانة مها أحمد ، للعودة للسينما من جديد، وذلك بتقديم فيلم كوميدي، مع زوجها الفنان مجدي كامل، بعد غياب لسنوات طويلة.
وتقدم مها الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الامارات ومصر.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل، سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.
ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، فمازالوا مترددون بين اختيار اسم (مها واختها) أو (هارت لك).
جدير بالذكر، أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدي كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني.
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