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مها أحمد تعود إلى السينما بعمل كوميدي

9/24/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تستعد الفنانة مها أحمد ، للعودة للسينما من جديد، وذلك بتقديم فيلم كوميدي، مع زوجها الفنان مجدي كامل، بعد غياب لسنوات طويلة.

وتقدم مها الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الامارات ومصر.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل، سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.

ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، فمازالوا مترددون بين اختيار اسم (مها واختها) أو (هارت لك).

جدير بالذكر، أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدي كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني.

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