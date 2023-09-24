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اشترت لوحة بـ 4 دولارات وباعتها بـ 191 ألف دولار

9/24/2023 6:08:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تم بيع لوحة تم شراؤها من أحد متاجر التوفير في نيو هامبشاير مقابل 4 دولارات في مزاد علني بمبلغ 191 ألف دولار عندما تبين أنها عمل مفقود منذ فترة طويلة لفنان معروف اسمه إن سي ويث.

وكانت اللوحة التي تحمل عنوان رامونا، واحدة من أربع لوحات رسمها الفنان المقيم في بنسلفانيا لطبعة عام 1939 من كتاب رامونا للكاتبة هيلين هانت جاكسون عام 1884. ويصور العمل امرأة شابة يتيمة في صراع مع والدتها الحاضنة.

وقالت دار المزادات "بونهامز سكينر" إن خبراء "وايث" اعتبروا اللوحة مفقودة منذ فترة طويلة، لكنها ظهرت في حوزة امرأة من نيو هامبشاير.

من جهتها قالت المرأة إنها اشترت اللوحة من متجر التوفير المحلي التابع لها مقابل 4 دولارات وقضت بعض الوقت على حائطها قبل أن تضعها في الخزانة.

واكتشفت الهوية الحقيقية للوحة بعد أن نشرت صورة لها على فيسبوك، حيث تم حثها على الاتصال بالقيمين على متحف برانديواين في تشادز فورد بولاية بنسلفانيا، وخصوصا أمينة متحف وايث السابقة في ولاية ماين والتي قررت الحصول على اللوحة. وبيعت اللوحة أخيرا بالمزاد العلني بعد التحقق من هويتها، محققة عرضًا مرتفعًا قدره 150 ألف دولار، مما جعل سعر البيع النهائي 191 ألف دولار بمجرد تضمين الأقساط والرسوم.

ولا يزال مكان وجود اللوحة قبل ظهورها الأخير في متجر شعبي لغزًا.

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