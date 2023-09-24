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الناطق باسم الحكومة البدء بتدشين نظام تواصل التجريبي على سهل

9/24/2023 6:05:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، عن بدء التدشين التجريبي اليوم الأحد، لنظام "تُواصل" المتوفر في تطبيق سهل والذي يقدم
خدمات
الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى لجميع الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا النظام يساهم بعملية التحول الالكتروني الحكومي للتسهيل على المواطنين والمقيمين إيصال الاقتراحات والشكاوى بشكل مباشر للقياديين.

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