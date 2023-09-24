الناطق باسم الحكومة البدء بتدشين نظام تواصل التجريبي على سهل
التاريخ
9/24/2023 6:05:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، عن بدء التدشين التجريبي اليوم الأحد، لنظام "تُواصل" المتوفر في تطبيق سهل والذي يقدم
خدمات
الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى لجميع الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا النظام يساهم بعملية التحول الالكتروني الحكومي للتسهيل على المواطنين والمقيمين إيصال الاقتراحات والشكاوى بشكل مباشر للقياديين.
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