بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات خارجة أسبوعية

بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات خارجة أسبوعية
التاريخ
9/24/2023 6:03:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ذكر“بنك أوف أمريكا” أن المستثمرين باعوا الأسهم العالمية بأسرع وتيرة منذ ديسمبر وسط مخاوف باستمرار معدلات الفائدة لفترة أطول.
وأوضح البنك في مذكرة مشيرًا إلى بيانات“إي بي إف آر” أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تدفقات خارجة بقيمة 16.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر، بقيادة صناديق الأسهم الأمريكية.
وقال محللو البنك أن استمرار ارتفاع الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تراجع اقتصادي حاد في عام 2024، وأشاروا إلى أن العلامات على ذلك بدأت تظهر بالفعل.
وأضاف البنك أن صناديق السندات العالمية شهدت تدفقات داخلة للأسبوع السادس والعشرين على التوالي، إذ سجلت تدفقات في الأسبوع الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار.
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