بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات خارجة أسبوعية

وأوضح البنك في مذكرة مشيرًا إلى بيانات“إي بي إف آر” أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تدفقات خارجة بقيمة 16.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر، بقيادة صناديق الأسهم الأمريكية.

وقال محللو البنك أن استمرار ارتفاع الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تراجع اقتصادي حاد في عام 2024، وأشاروا إلى أن العلامات على ذلك بدأت تظهر بالفعل.

وأضاف البنك أن صناديق السندات العالمية شهدت تدفقات داخلة للأسبوع السادس والعشرين على التوالي، إذ سجلت تدفقات في الأسبوع الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار.

أرقام