جي بي مورجان: أسواق الطاقة قد تشهد العديد من الأزمات خلال العقد الجاري

جي بي مورجان: أسواق الطاقة قد تشهد العديد من الأزمات خلال العقد الجاري
التاريخ
9/24/2023 6:03:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
توقع مصرف“جي بي مورجان” في مذكرة صدرت الجمعة، أن تشهد أسواق الطاقة العديد من الأزمات خلال العقد الجاري، إثر التراجع المحتمل لتدفق الاستثمارات إلى السوق نتيجة بقاء ارتفاع معدلات الفائدة لمدة طويلة.
وقال محللو المصرف في مذكرة اليوم، إنهم يتوقعون ارتفاع كل من أسعار الطاقة وأسهم القطاع للتداول ضمن نطاق أوسع، في ظل اعتقادهم بأن سوق الطاقة يشهد دورة صعود هيكلية.
وتابعت المذكرة أن هذا الارتفاع في أسعار الطاقة وأسهم شركات القطاع سوف يرفع من متوسط تكلفة رأس المال المرتبطة بزيادة تقلبات الأسعار، ومخاوف الأسواق إزاء تنامي المطالبات بالحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية.
وأضافت المذكرة أن محللو البنك لا يشاركون الأسواق في مخاوفها إزاء ارتفاع تلك المطالبات لذروتها، على الأقل حتى عام 2023، وأن سوق الطاقة النظيفة لم يصل إلى مرحلة النضج الكافي لنقل آثار تلك المخاوف للمستهلكين.
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