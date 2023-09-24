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جي بي مورجان: أسواق الطاقة قد تشهد العديد من الأزمات خلال العقد الجاري

9/24/2023 6:03:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع مصرف“جي بي مورجان” في مذكرة صدرت الجمعة، أن تشهد أسواق الطاقة العديد من الأزمات خلال العقد الجاري، إثر التراجع المحتمل لتدفق الاستثمارات إلى السوق نتيجة بقاء ارتفاع معدلات الفائدة لمدة طويلة.

وقال محللو المصرف في مذكرة اليوم، إنهم يتوقعون ارتفاع كل من أسعار الطاقة وأسهم القطاع للتداول ضمن نطاق أوسع، في ظل اعتقادهم بأن سوق الطاقة يشهد دورة صعود هيكلية.

وتابعت المذكرة أن هذا الارتفاع في أسعار الطاقة وأسهم شركات القطاع سوف يرفع من متوسط تكلفة رأس المال المرتبطة بزيادة تقلبات الأسعار، ومخاوف الأسواق إزاء تنامي المطالبات بالحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية.

وأضافت المذكرة أن محللو البنك لا يشاركون الأسواق في مخاوفها إزاء ارتفاع تلك المطالبات لذروتها، على الأقل حتى عام 2023، وأن سوق الطاقة النظيفة لم يصل إلى مرحلة النضج الكافي لنقل آثار تلك المخاوف للمستهلكين.

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