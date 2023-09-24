ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بدعم من زيادة الإنفاق على الأغذية

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% خلال أغسطس، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.5%، ومقارنة بقراءة يوليو المعدلة لتظهر تراجعًا بنسبة 1.1%.

وزادت مبيعات متاجر تجزئة الطعام بنسبة 1.2% في أغسطس بعد أن سجلت تراجعاً بنسبة 2.6% في يوليو، لتصبح المساهم الأكبر في زيادة معدل النمو الإجمالي للمبيعات.

وبلغ معدل نمو مبيعات المتاجر الأخرى 0.6% خلال نفس الفترة، بعد انكماش بنسبة 1.2% في يوليو، بينما تراجعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 1.3% في أغسطس مقارنة بنموها بنسبة 1.9% في يوليو.

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