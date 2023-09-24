ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بدعم من زيادة الإنفاق على الأغذية

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بدعم من زيادة الإنفاق على الأغذية
التاريخ
9/24/2023 6:03:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية خلال أغسطس، بدعم من زيادة الإنفاق على الأغذية والملابس.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% خلال أغسطس، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.5%، ومقارنة بقراءة يوليو المعدلة لتظهر تراجعًا بنسبة 1.1%.
وزادت مبيعات متاجر تجزئة الطعام بنسبة 1.2% في أغسطس بعد أن سجلت تراجعاً بنسبة 2.6% في يوليو، لتصبح المساهم الأكبر في زيادة معدل النمو الإجمالي للمبيعات.
وبلغ معدل نمو مبيعات المتاجر الأخرى 0.6% خلال نفس الفترة، بعد انكماش بنسبة 1.2% في يوليو، بينما تراجعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 1.3% في أغسطس مقارنة بنموها بنسبة 1.9% في يوليو.
أرقام
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