زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم بدء إنتاج مشترك للأسلحة مع أمريكا

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأوكرانيين إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة“كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية”.

وأضاف“سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي”.

تكثف كييف الجهود من أجل تعزيز إنتاج الأسلحة محليا قدر الإمكان لأن الحرب الدائرة منذ 19 شهرا جعلت الطلب هائلا على الأسلحة والذخيرة لصد الهجمات الروسية على امتداد خط أمامي طوله ألف كيلومتر. وأسفرت الضربات الجوية الروسية في أنحاء أوكرانيا عن أضرار واسعة النطاق ومقتل كثيرين.

وقال زيلينسكي إن وزارة الصناعات الاستراتيجية، التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقعت اتفاقات تعاون مع ثلاث هيئات، مما يوحد جهود أكثر من ألفي شركة دفاع أمريكية، بشأن احتمالات العمل مستقبلا في أوكرانيا.

وأضاف“نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة لتعزيز الحرية بشكل أكبر وحماية الأرواح معا”، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

أرقام