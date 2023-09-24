زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم بدء إنتاج مشترك للأسلحة مع أمريكا

زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم بدء إنتاج مشترك للأسلحة مع أمريكا
التاريخ
9/24/2023 6:03:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة في ختام زيارة للولايات المتحدة إن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأوكرانيين إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة“كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية”.
وأضاف“سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي”.
تكثف كييف الجهود من أجل تعزيز إنتاج الأسلحة محليا قدر الإمكان لأن الحرب الدائرة منذ 19 شهرا جعلت الطلب هائلا على الأسلحة والذخيرة لصد الهجمات الروسية على امتداد خط أمامي طوله ألف كيلومتر. وأسفرت الضربات الجوية الروسية في أنحاء أوكرانيا عن أضرار واسعة النطاق ومقتل كثيرين.
وقال زيلينسكي إن وزارة الصناعات الاستراتيجية، التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقعت اتفاقات تعاون مع ثلاث هيئات، مما يوحد جهود أكثر من ألفي شركة دفاع أمريكية، بشأن احتمالات العمل مستقبلا في أوكرانيا.
وأضاف“نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة لتعزيز الحرية بشكل أكبر وحماية الأرواح معا”، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
أرقام
MENAFN24092023000202011048ID1107129358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.