أوكرانيا تلقت 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

وأفادت وزارة المالية الأوكرانية – حسبما ذكرت وكالة أنباء“يوكرينفورم” – بأن ميزانية الدولة الأوكرانية تلقت هذا العام بالفعل 13.5 مليار يورو كأموال ميسرة من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو“إن المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار المالي وتسريع النصر في الحرب”.

أضاف:“أنا ممتن لزملائي من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لقيادتهم في دعم أوكرانيا ولتوفير الأموال بشكل منتظم، مما يساعد الدولة الأوكرانية على تمويل نفقات ميزانية الدولة في الوقت المناسب وبشكل كامل، وخاصة النفقات الاجتماعية والإنسانية”.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن يتم نقل الشرائح الثلاث التالية بحلول نهاية عام 2023، بشرط امتثال أوكرانيا لشروط السياسة الهيكلية التي اتفق عليها الطرفان.

يذكر أن برنامج المساعدة المالية الكلية واسعة النطاق ينص على تمويل إجمالي قدره 18 مليار يورو.

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