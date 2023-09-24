ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع استمرار مخاوف نقص المعروض

وصعدت أسعار عقود الغاز الهولندي -المعيار الأوروبي- تسليم أكتوبر بنسبة 6.40% إلى 41.60 يورو (39 دولارا تقريباً) لكل ميجاواط/ ساعة.

ويتوقع أن تستمر أعمال الصيانة في محطات الغاز النرويجية -التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا- حتى الشهر القادم، رغم التعافي المحدود لإنتاج البلاد بعد سلسلة مطولة من التعطل.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 64 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، بينما يتجه الإنتاج منذ بداية الأسبوع للانخفاض بمعدل 2.1 مليار قدم مكعبة يومياً، حسب مزودة البيانات“إل إس إي جي”.

وتعاني القارة العجوز من حساسية مفرطة تجاه احتمالات التعرض لأزمات في المعروض من الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، رغم امتلاء مخزونات المنطقة في الوقت الراهن، وإعلان“شيفرون” التوصل لاتفاق مع الاتحادات العمالية لإنهاء الإضراب في محطاتها الأسترالية.

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