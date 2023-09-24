ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع استمرار مخاوف نقص المعروض

ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع استمرار مخاوف نقص المعروض
التاريخ
9/24/2023 6:03:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تداولات الجمعة بدعم من مخاوف الأسواق من نقص إمدادات الغاز المسال خلال فصل الشتاء، ورغم التوصل لاتفاق لإنهاء إضراب العمال في أستراليا.
وصعدت أسعار عقود الغاز الهولندي -المعيار الأوروبي- تسليم أكتوبر بنسبة 6.40% إلى 41.60 يورو (39 دولارا تقريباً) لكل ميجاواط/ ساعة.
ويتوقع أن تستمر أعمال الصيانة في محطات الغاز النرويجية -التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا- حتى الشهر القادم، رغم التعافي المحدود لإنتاج البلاد بعد سلسلة مطولة من التعطل.
وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 64 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، بينما يتجه الإنتاج منذ بداية الأسبوع للانخفاض بمعدل 2.1 مليار قدم مكعبة يومياً، حسب مزودة البيانات“إل إس إي جي”.
وتعاني القارة العجوز من حساسية مفرطة تجاه احتمالات التعرض لأزمات في المعروض من الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، رغم امتلاء مخزونات المنطقة في الوقت الراهن، وإعلان“شيفرون” التوصل لاتفاق مع الاتحادات العمالية لإنهاء الإضراب في محطاتها الأسترالية.
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