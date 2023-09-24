تسلا تبحث مع الحكومة الهندية إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات

ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر الجمعة، قولها إن الشركة اقترحت الخطط الجديدة خلال محادثات حول إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، والتي يشرف عليها رئيس الوزراء“ناريندرا مودي” مباشرة.

وتخطط الشركة لدعم قدرات تخزين البطاريات باستخدام نظام“باور وول”، الذي يمكنه الاحتفاظ بالطاقة المولدة من الألواح الشمسية أو الشبكة لاستخدامها في وقت الاحتياج.

ومع ذلك، ذكرت المصادر أن المسؤولين في الهند أبلغوا الشركة بصعوبة الحصول على الحوافز التي طلبتها، لكن الحكومة الهندية ما زالت تراجع المقترح.

في مايو الماضي، كشفت تقارير عن جهود شركة“تسلا” الأمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في الهند، يستهدف البيع المحلي والتصدير على حد سواء.

واقترحت صانعة السيارات الأمريكية على السلطات الهندية آنذاك إنشاء مصنع جديد، دون تحديد الموقع أو حجم الاستثمار.

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