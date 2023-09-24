تسلا تبحث مع الحكومة الهندية إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات

تسلا تبحث مع الحكومة الهندية إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات
التاريخ
9/24/2023 6:03:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تقدمت شركة“تسلا” بمقترح للمسؤولين في الهند من أجل الحصول على حوافز حكومية لبناء مصنع للبطاريات، بعد دراسة متأنية وضعت خلالها خططًا لتصنيع وبيع أنظمة تخزين الطاقة في البلاد.
ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر الجمعة، قولها إن الشركة اقترحت الخطط الجديدة خلال محادثات حول إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، والتي يشرف عليها رئيس الوزراء“ناريندرا مودي” مباشرة.
وتخطط الشركة لدعم قدرات تخزين البطاريات باستخدام نظام“باور وول”، الذي يمكنه الاحتفاظ بالطاقة المولدة من الألواح الشمسية أو الشبكة لاستخدامها في وقت الاحتياج.
ومع ذلك، ذكرت المصادر أن المسؤولين في الهند أبلغوا الشركة بصعوبة الحصول على الحوافز التي طلبتها، لكن الحكومة الهندية ما زالت تراجع المقترح.
في مايو الماضي، كشفت تقارير عن جهود شركة“تسلا” الأمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في الهند، يستهدف البيع المحلي والتصدير على حد سواء.
واقترحت صانعة السيارات الأمريكية على السلطات الهندية آنذاك إنشاء مصنع جديد، دون تحديد الموقع أو حجم الاستثمار.
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