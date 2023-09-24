الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 34076 نقطة، متجهًا لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4340 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.30% إلى 13264 نقطة.

ومع ذلك، يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% و3.5% على التوالي، وأيضًا تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، كما أنه سيكون التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي للمؤشرين.

وتأتي الضغوط في سوق الأسهم هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد ونصف العقد، عقب إشارات التشديد من الفيدرالي.

في يوم الأربعاء، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى هذا العام، ولفت إلى خفضها مرات أقل من المتوقع خلال عام 2024.

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