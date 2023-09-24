الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية

الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية
التاريخ
9/24/2023 6:03:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية بضغط من مخاوف التشديد النقدي وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 34076 نقطة، متجهًا لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4340 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.30% إلى 13264 نقطة.
ومع ذلك، يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% و3.5% على التوالي، وأيضًا تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، كما أنه سيكون التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي للمؤشرين.
وتأتي الضغوط في سوق الأسهم هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد ونصف العقد، عقب إشارات التشديد من الفيدرالي.
في يوم الأربعاء، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى هذا العام، ولفت إلى خفضها مرات أقل من المتوقع خلال عام 2024.
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