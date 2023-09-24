لأول مرة في 30 عامًا.. ماكدونالدز ترفع رسوم علامتها التجارية في الولايات المتحدة

وأوضح“جو إيرلنجر” رئيس“ماكدونالدز” في خطاب أرسله لوكلاء الشركة، أن الرسوم سوف ترتفع من 4% إلى 5% بداية من مطلع يناير القادم، لتعد هذه أول مرة ترفع فيها سلسلة الوجبات السريعة رسوم امتياز علامتها التجارية.

وأضاف الخطاب الذي اطلعت عليه“سي إن بي سي” أن“ماكدونالدز” قررت تغيير المسمى من رسوم خدمة إلى رسوم امتياز العلامة التجارية.

وأكد“إيرلنجر” في خطابه أن قرار زيادة الرسوم لن يشمل الوكلاء الحاليين، أو عمليات شراء الأفرع التي تحمل العلامة التجارية من مشغلين آخرين، أو الأفرع التي أعيد بناؤها، أو تلك التي نقلت ملكيتها بين أفراد العائلة.

بينما تطبق الزيادة في الرسوم على مشتري المطاعم المملوكة للشركة، والأفرع التي تم تغيير موقعها، وعدد من السيناريوهات الأخرى.

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