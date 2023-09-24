لأول مرة في 30 عامًا.. ماكدونالدز ترفع رسوم علامتها التجارية في الولايات المتحدة

لأول مرة في 30 عامًا.. ماكدونالدز ترفع رسوم علامتها التجارية في الولايات المتحدة
التاريخ
9/24/2023 6:03:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت“ماكدونالدز” رفع رسوم امتياز الوكلاء التجاريين الجدد في الولايات المتحدة لعلامتها التجارية أو ما يعرف بـ“الفرنشايز” مطلع العام القادم.
وأوضح“جو إيرلنجر” رئيس“ماكدونالدز” في خطاب أرسله لوكلاء الشركة، أن الرسوم سوف ترتفع من 4% إلى 5% بداية من مطلع يناير القادم، لتعد هذه أول مرة ترفع فيها سلسلة الوجبات السريعة رسوم امتياز علامتها التجارية.
وأضاف الخطاب الذي اطلعت عليه“سي إن بي سي” أن“ماكدونالدز” قررت تغيير المسمى من رسوم خدمة إلى رسوم امتياز العلامة التجارية.
وأكد“إيرلنجر” في خطابه أن قرار زيادة الرسوم لن يشمل الوكلاء الحاليين، أو عمليات شراء الأفرع التي تحمل العلامة التجارية من مشغلين آخرين، أو الأفرع التي أعيد بناؤها، أو تلك التي نقلت ملكيتها بين أفراد العائلة.
بينما تطبق الزيادة في الرسوم على مشتري المطاعم المملوكة للشركة، والأفرع التي تم تغيير موقعها، وعدد من السيناريوهات الأخرى.
أرقام
MENAFN24092023000202011048ID1107129351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.