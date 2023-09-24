صندوق أوبك يقدم تمويلًا 200 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في مصر

وصرح عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، بأن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر في تحقيق الأمن الغذائي يتماشى مع أهداف الصندوق المشتركة، مضيفًا:“نحن فخورون بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذا المرفق التجاري الضخم”.

وتابع الخليفة:“إن مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي”.

وأشار موقع زاوية المهتم بشؤون التجارة الدولية، والتابع لمؤسسة طومسون رويترز، إلى أن التزام صندوق أوبك بمرفق تمويل التجارة سيدعم خطة الأمن الغذائي في مصر بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 2 – القضاء على الجوع وخطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار.

وأشاد موقع صندوق أوبك على الشبكة العنكبوتية بنجاح قطاع الزراعة في مصر في توفير سبل العيش لأكثر من نصف سكان البلاد وتحقيق التوظيف المباشر لحوالي 30% من القوى العاملة المصرية إذ يمثل هذا القطاع نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات وعائدات النقد الأجنبي ومع ذلك، تستورد مصر حوالي 40 في المائة من احتياجاتها الغذائية وتتحمل فاتورة إجمالية كبيرة من الواردات الغذائية.

وعمل صندوق أوبك مع مصر منذ عام 1976، حيث وافق على 28 قرضًا للقطاع العام لعمليات التنمية في البلاد خلال هذه الفترة. وقد مولت هذه القروض مشاريع في قطاع الزراعة، وكذلك في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والكهرباء.

ومؤخرًا، وقع المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد آل خليفة اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار أمريكي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار.

وسيقوم القرض المقدم من صندوق أوبك بتمويل مشروع مرافق تخزين الحبوب في بورسعيد، وهو مبادرة مهمة لتنمية القطاع الزراعي في مصر.

وسيعمل المشروع على تعزيز الأمن الغذائي في البلاد وتقليل الخسائر الزراعية من خلال بناء وتجهيز منشأتين رئيسيتين للتخزين كما قام صندوق أوبك بدعم القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة في مصر، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح الوطنية.

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