بلاك روك: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة العام المقبل - جريدة البورصة

وصرح“ريدر” لشبكة“فوكس بيزنس” قائلاً: الشيء الذي سيكون مثيرًا للاهتمام في العام المقبل هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.

وأشار“ريدر” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرغب في القيام برفع الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وبعد ذلك سيتوقف لفترة من الوقت، لذلك بحيث تكون العوائد المرتفعة على أصول الدخل الثابت ستظل لفترة.

لكنه يرى أن الفيدرالي سوف يتطلع إلى خفض الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 بمجرد أن يبدأ سوق العمل في التراجع بشكل أكبر.

وجاءت تلك التصريحات بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة للمرة الثانية هذا العام لتتراوح بين 5.25% و5.5% دون تغيير.

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