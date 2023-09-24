بلاك روك: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة العام المقبل - جريدة البورصة

بلاك روك: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة العام المقبل - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:03:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
يرى“ريك ريدر” كبير مسؤولي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت لدى“بلاك روك” أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورته الحالية لرفع أسعار الفائدة التي تهدف لمواجهة التضخم، وقد يتطلع لخفض الفائدة العام المقبل.
وصرح“ريدر” لشبكة“فوكس بيزنس” قائلاً: الشيء الذي سيكون مثيرًا للاهتمام في العام المقبل هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.
وأشار“ريدر” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرغب في القيام برفع الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وبعد ذلك سيتوقف لفترة من الوقت، لذلك بحيث تكون العوائد المرتفعة على أصول الدخل الثابت ستظل لفترة.
لكنه يرى أن الفيدرالي سوف يتطلع إلى خفض الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 بمجرد أن يبدأ سوق العمل في التراجع بشكل أكبر.
وجاءت تلك التصريحات بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة للمرة الثانية هذا العام لتتراوح بين 5.25% و5.5% دون تغيير.
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