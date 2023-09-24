جي بي مورجان يعتزم إدراج السندات الهندية ضمن مؤشره للأسواق الناشئة - جريدة البورصة

جي بي مورجان يعتزم إدراج السندات الهندية ضمن مؤشره للأسواق الناشئة - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:03:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
يعتزم مصرف“جي بي مورجان” إدراج السندات الهندية ضمن المؤشر الأساسي لسندات الأسواق الناشئة التابع له، ليصبح أول مزود رئيسي لمؤشرات الأسواق الناشئة إضافة للهند.
وقال المصرف في بيان الخميس إنه يخطط لإدراج 23 سنداً من سندات الحكومة الهندية بإجمالي 330 مليار دولار ضمن مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابع له، بداية من يونيو عام 2024.
وأضاف البيان أن الوزن النسبي للسندات الهندية لن يتجاوز 10% من المؤشر.
ويتوقع“مادهافي أرورا” كبير الاقتصاديين لدى مجموعة“إيمكاي جلوبال” المالية، أن التدفقات الداخلة المتوقعة لسوق السندات الهندية قد تتراوح بين 25 إلى 26 مليار دولار، بينما يتوقع“جولدمان ساكس” نحو 30 مليار دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز”.
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