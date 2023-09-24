جي بي مورجان يعتزم إدراج السندات الهندية ضمن مؤشره للأسواق الناشئة - جريدة البورصة

وقال المصرف في بيان الخميس إنه يخطط لإدراج 23 سنداً من سندات الحكومة الهندية بإجمالي 330 مليار دولار ضمن مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابع له، بداية من يونيو عام 2024.

وأضاف البيان أن الوزن النسبي للسندات الهندية لن يتجاوز 10% من المؤشر.

ويتوقع“مادهافي أرورا” كبير الاقتصاديين لدى مجموعة“إيمكاي جلوبال” المالية، أن التدفقات الداخلة المتوقعة لسوق السندات الهندية قد تتراوح بين 25 إلى 26 مليار دولار، بينما يتوقع“جولدمان ساكس” نحو 30 مليار دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز”.

أرقام