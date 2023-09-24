سفير أرمينيا: شركات تكنولوجيا تبدي اهتمامًا بالاستثمار في العاصمة الإدارية

وأشار السفير – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا تضاعف أربع مرات عام 2022 مقارنة بعام 2021، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى توسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل، فضلًا عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

ويرى بولاديان أن مصر تقوم بدور حاسم في الحفاظ على الاستقرار والتعاون في الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجهما، من خلال سياستها المتوازنة والموجهة نحو السلام، بالإضافة إلى قدرتها على التوسط في مختلف النزاعات الإقليمية، وهو ما ينعكس بدوره على أرمينيا، باعتبارها جارة مباشرة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح:” أستطيع القول إن الهدف المشترك الرئيسي لأرمينيا ومصر هو تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الشراكات التعاونية في المناطق المجاورة من أجل رفاهية وازدهار الشعوب”.

ولفت السفير إلى أن القاهرة احتضنت أول سفارة لأرمينيا في الشرق الأوسط عام 1992، موضحًا أن أرمينيا أولت أهمية كبيرة للتعاون مع مصر على كافة الأصعدة، وكانت العلاقات الثنائية غنية بالزيارات رفيعة المستوى، فعلى مدار هذه السنوات، زار ثلاثة رؤساء أرمنيين مصر، ومؤخرًا زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرمينيا في يناير الماضي وهي أول زيارة لرئيس مصري لأرمينيا.

وتابع:“من المؤكد أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي في يناير الماضي، وزيارة الرئيس الأرمني إلى مصر في عام 2022 لحضورCOP-27، أعطتا دفعة قوية للعلاقات الثنائية”، وقال إنه تقديرًا لزيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى أرمينيا، تم إطلاق اسم مصر على أحد ميادين العاصمة يريفان.

وأشار بولاديان إلى أن الجالية الأرمنية في مصر قامت وما زالت تقوم بدور كبير وملموس في تعزيز الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين، وقد كان أول رئيس وزراء في مصر، نوبار باشا، أرمني الأصل، كما لعبت الجالية الأرمنية دورًا هامًا في الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية للبلاد، من بين أبرز الفنانين من أصل أرمني الذين لعبوا دورًا ملموسًا في الثقافة المصرية الحديثة: أنوشكا ولبلبة ونيللي وفيروز ورائد فن الكاريكاتير صاروخان.

وكشف السفير أن حوالي 105 ألف سائح من أرمينيا زاروا مصر خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الأرمن في عام 2023 إلى 140-150 ألف سائح، معربًا عن أمله أن تسهم الرحلات المباشرة بين البلدين، والتي من المتوقع أن تبدأ قريبًا، وتسهيل متطلبات التأشيرة في زيادة عدد السياح المصريين الذين يزورون أرمينيا.

وقال إن مصر وأرمينيا تتعاونان بشكل فعّال في المنظمات الدولية، إذ تدعمان مبادرات بعضهما البعض، نظرًا لأن البلدين يشتركان في العديد من القيم ولديهما مواقف مشابهة في العديد من القضايا الدولية، وبالتالي يسعيان لتنفيذ سياسات مشابهة في المنظمات الدولية.

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