تزايد الطلب على رقائق إنتل للذكاء الاصطناعي المصممة للصين

تزايد الطلب على رقائق إنتل للذكاء الاصطناعي المصممة للصين
التاريخ
9/24/2023 6:03:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
شهدت شركة“إنتل” طلبًا متزايدًا على رقائق الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للعملاء في الصين، حيث تسارع الشركات إلى تحسين قدرتها في التكنولوجيا المشابهة لـ“شات جي بي تي”، وفقًا لتقرير.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة“ديجي تايمز DigiTimes”، نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر، حققت معالجات“هابانا غاودي Habana Gaudi” مبيعات قوية منذ إطلاقها في يوليو والتي تم تصميمها لتتوافق مع قيود التصدير الأمريكية.
وبحسب المصادر، زادت“إنتل” من أوامر التوريد الصادرة لصانعة الرقائق التايوانية والمعروفة اختصارًا بـ“تي إس إم سي”، لتلبية طلب العملاء الصينيين على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وفي وقت سابق، قالت“ساندرا ريفيرا” نائب الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية، إن الرقاقة مصممة لتعزيز قدرة عملاء الصين على نشر الذكاء الاصطناعي ما يساعد في بناء المستقبل.
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