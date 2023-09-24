تزايد الطلب على رقائق إنتل للذكاء الاصطناعي المصممة للصين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة“ديجي تايمز DigiTimes”، نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر، حققت معالجات“هابانا غاودي Habana Gaudi” مبيعات قوية منذ إطلاقها في يوليو والتي تم تصميمها لتتوافق مع قيود التصدير الأمريكية.

وبحسب المصادر، زادت“إنتل” من أوامر التوريد الصادرة لصانعة الرقائق التايوانية والمعروفة اختصارًا بـ“تي إس إم سي”، لتلبية طلب العملاء الصينيين على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق، قالت“ساندرا ريفيرا” نائب الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية، إن الرقاقة مصممة لتعزيز قدرة عملاء الصين على نشر الذكاء الاصطناعي ما يساعد في بناء المستقبل.

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