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مايكروسوفت تعتزم تزويد بينج بإمكانية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

9/24/2023 6:03:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم“مايكروسوفت” إضافة إمكانية الوصول لتطبيق“دال إي ثري – DALL-E 3” التابع لشركة“أوبن إيه آي” ضمن متصفح“بينج” للسماح للمستخدمين بتوليد الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأضافت“مايكروسوفت” في بيان أنها سوف تضيف خصائص جديدة لربوت الذكاء الاصطناعي لمتصفح“بينج” لسؤال المستخدمين حول استخدامهم للمنتجات، وعدد من الاستفسارات الشخصية لتحديد المنتج المناسب لاحتياجاتهم.

وفي وقت سابق أوضحت“أوبن إيه آي” أنها تخطط لإطلاق تطبيق“دال إي ثري” لمستخدمي تطبيق“شات جي بي تي” من الشركات خلال أكتوبر، بينما لم تعلن“مايكروسوفت” موعدًا محددًا لإطلاق الخاصية الجديدة ضمن متصفحها.

وقررت“مايكروسوفت” تطوير متصفح“بينج” في فبراير الماضي عبر دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لشركة“أوبن إيه آي” في محاولة لإعادة إحياء التطبيق.

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