مايكروسوفت تعتزم تزويد بينج بإمكانية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تعتزم تزويد بينج بإمكانية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/24/2023 6:03:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تعتزم“مايكروسوفت” إضافة إمكانية الوصول لتطبيق“دال إي ثري – DALL-E 3” التابع لشركة“أوبن إيه آي” ضمن متصفح“بينج” للسماح للمستخدمين بتوليد الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأضافت“مايكروسوفت” في بيان أنها سوف تضيف خصائص جديدة لربوت الذكاء الاصطناعي لمتصفح“بينج” لسؤال المستخدمين حول استخدامهم للمنتجات، وعدد من الاستفسارات الشخصية لتحديد المنتج المناسب لاحتياجاتهم.
وفي وقت سابق أوضحت“أوبن إيه آي” أنها تخطط لإطلاق تطبيق“دال إي ثري” لمستخدمي تطبيق“شات جي بي تي” من الشركات خلال أكتوبر، بينما لم تعلن“مايكروسوفت” موعدًا محددًا لإطلاق الخاصية الجديدة ضمن متصفحها.
وقررت“مايكروسوفت” تطوير متصفح“بينج” في فبراير الماضي عبر دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لشركة“أوبن إيه آي” في محاولة لإعادة إحياء التطبيق.
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