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أمازون تعتزم تقديم إعلانات في خدمة برايم فيديو في 2024

9/24/2023 6:03:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم“أمازون” تقديم إعلانات على خدمة بث الفيديو“برايم فيديو” في العام المقبل، مع سعيها لاستثمار المزيد من الأموال في البرامج التلفزيونية والأفلام.

وذكرت الشركة في بيان: لمواصلة الاستثمار في المحتوى الجذاب ومواصلة زيادة الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن، فإنه بدءًا من عام 2024 ستتضمن عروض وأفلام“برايم فيديو” إعلانات محدودة في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تظهر الإعلانات لعملاء“برايم” في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وكندا في أوائل العام المقبل، ما لم يشتركوا في خيار“خالٍ من الإعلانات” بتكلفة إضافية.

على أن يتم تقديم الإعلانات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا في وقت لاحق من العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن تكلفة الخيار الخالي من الإعلانات الإضافية تبلغ 2.99 دولار شهريًا في الولايات المتحدة، على أن يتم الإعلان عن الأسعار في الدول الأخرى لاحقًا.

أرقام

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