أمازون تعتزم تقديم إعلانات في خدمة برايم فيديو في 2024

أمازون تعتزم تقديم إعلانات في خدمة برايم فيديو في 2024
التاريخ
9/24/2023 6:03:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تعتزم“أمازون” تقديم إعلانات على خدمة بث الفيديو“برايم فيديو” في العام المقبل، مع سعيها لاستثمار المزيد من الأموال في البرامج التلفزيونية والأفلام.
وذكرت الشركة في بيان: لمواصلة الاستثمار في المحتوى الجذاب ومواصلة زيادة الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن، فإنه بدءًا من عام 2024 ستتضمن عروض وأفلام“برايم فيديو” إعلانات محدودة في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن تظهر الإعلانات لعملاء“برايم” في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وكندا في أوائل العام المقبل، ما لم يشتركوا في خيار“خالٍ من الإعلانات” بتكلفة إضافية.
على أن يتم تقديم الإعلانات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا في وقت لاحق من العام المقبل.
وأوضحت الشركة أن تكلفة الخيار الخالي من الإعلانات الإضافية تبلغ 2.99 دولار شهريًا في الولايات المتحدة، على أن يتم الإعلان عن الأسعار في الدول الأخرى لاحقًا.
أرقام
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