هجوم إلكتروني غير مسبوق على القرم بعد القصف الأوكراني

هجوم إلكتروني غير مسبوق على القرم بعد القصف الأوكراني
التاريخ
9/24/2023 6:03:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلن مسؤول روسي الجمعة أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني“غير مسبوق” بعد ساعات من قصف أوكراني استهدف المقر العام للاسطول الروسي في البحر الاسود والواقع وسط مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.
وقال أوليغ كريوتشكو وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، على تطبيق تلغرام”هجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه جزيرة القرم. نحن بصدد إصلاح انقطاع الإنترنت في شبه الجزيرة”، بدون الإشارة إن كان الهجوم الإلكتروني مرتبطا بالقصف.
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