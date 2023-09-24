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هجوم إلكتروني غير مسبوق على القرم بعد القصف الأوكراني

9/24/2023 6:03:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مسؤول روسي الجمعة أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني“غير مسبوق” بعد ساعات من قصف أوكراني استهدف المقر العام للاسطول الروسي في البحر الاسود والواقع وسط مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

وقال أوليغ كريوتشكو وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، على تطبيق تلغرام”هجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه جزيرة القرم. نحن بصدد إصلاح انقطاع الإنترنت في شبه الجزيرة”، بدون الإشارة إن كان الهجوم الإلكتروني مرتبطا بالقصف.

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