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الجهات البريطانية قد تُقر عرض استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد

9/24/2023 6:03:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة إن العرض المعادة هيكلته المقدم من“مايكروسوفت” للاستحواذ على“أكتيفيجن بليزارد” -المطورة للعبة“كول أوف ديوتي”- الذي تم تقديمه في أغسطس يفتح الباب أمام إتمام الصفقة.

وذكرت الهيئة الجمعة: في حين حددنا أن هناك مخاوف متبقية محدودة بشأن الصفقة الجديدة، إلا أن“مايكروسوفت” حددت نقاطًا قد تعالج بشكل مؤقت تلك المشكلات.

وقال“براد سميث” نائب رئيس“مايكروسوفت” عبر البريد الإلكتروني لشبكة“سي إن بي سي”: لقد قدمنا حلولاً نعتقد أنها تعالج بشكل كامل مخاوف الهيئة المتبقية المتعلقة ببث الألعاب السحابية، وسنواصل العمل من أجل الحصول على الموافقة قبل الموعد النهائي لإتمام الصفقة في الثامن عشر من أكتوبر.

وقد عارضت الهيئة بشدة استحواذ“مايكروسوفت” على“أكتيفيجن بليزارد” التي واجهت انتقادات من سلطات الاتحاد الأوروبي والمنظمين الأمريكيين.

ومنعت الهيئة العرض الأولي المقدم من الشركة التكنولوجية بقيمة 69 مليار دولار -الذي قدم في يناير 2022- بسبب مخاوف من أنه سيقيد المنافسة.

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