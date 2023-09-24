الجهات البريطانية قد تُقر عرض استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد

الجهات البريطانية قد تُقر عرض استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد
التاريخ
9/24/2023 6:03:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قالت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة إن العرض المعادة هيكلته المقدم من“مايكروسوفت” للاستحواذ على“أكتيفيجن بليزارد” -المطورة للعبة“كول أوف ديوتي”- الذي تم تقديمه في أغسطس يفتح الباب أمام إتمام الصفقة.
وذكرت الهيئة الجمعة: في حين حددنا أن هناك مخاوف متبقية محدودة بشأن الصفقة الجديدة، إلا أن“مايكروسوفت” حددت نقاطًا قد تعالج بشكل مؤقت تلك المشكلات.
وقال“براد سميث” نائب رئيس“مايكروسوفت” عبر البريد الإلكتروني لشبكة“سي إن بي سي”: لقد قدمنا حلولاً نعتقد أنها تعالج بشكل كامل مخاوف الهيئة المتبقية المتعلقة ببث الألعاب السحابية، وسنواصل العمل من أجل الحصول على الموافقة قبل الموعد النهائي لإتمام الصفقة في الثامن عشر من أكتوبر.
وقد عارضت الهيئة بشدة استحواذ“مايكروسوفت” على“أكتيفيجن بليزارد” التي واجهت انتقادات من سلطات الاتحاد الأوروبي والمنظمين الأمريكيين.
ومنعت الهيئة العرض الأولي المقدم من الشركة التكنولوجية بقيمة 69 مليار دولار -الذي قدم في يناير 2022- بسبب مخاوف من أنه سيقيد المنافسة.
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