الذكاء الاصطناعي والعمل المؤقت قد يضيفان 400 مليار دولار للاقتصاد العالمي

وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك الذين يقومون بأعمال جانبية أو أعمال مؤقتة، والتي يعتقد البنك الاستثماري أنها ستزداد شعبيتها بشكل ملحوظ مع اتساع الفجوة بين الدخل والنفقات، وفقًا لمذكرة أصدرها هذا الأسبوع.

وأشار البنك إلى تضاؤل آفاق ثروة الأصول للأجيال الشابة كمحرك رئيسي لما يعرف باقتصاد العربة، والذي يقوم على الوظائف المؤقتة والمستقلة، والآخذ في التنامي.

على سبيل المثال، أشار البنك إلى حاجة الأجيال الشابة المتزايدة للدخل من أجل شراء المنازل، وتشمل الدوافع الإضافية للعمل المؤقت، الرغبة المتزايدة في الحصول على ساعات عمل مرنة.

وأظهر استطلاع أجراه البنك الاستثماري أن المشاركين الأصغر سنًا أو الحاصلين على تعليم جامعي، يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الفجوات.

كما أظهر أيضًا أن المشاركين بالفعل يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لأشياء مثل الواجبات المنزلية وكسب المال، ويعتقد نحو 30% من المشاركين من الجيل“زد” أن الذكاء الاصطناعي يوفر قدرًا أكبر من الأمان الوظيفي.

وأفاد أولئك الذين تحولوا إلى التكنولوجيا بزيادة نسبتها 21% في الدخل من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموه.

وقال البنك إنه إذا كان من الممكن إثبات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمنح العاملين في الوظائف المؤقتة زيادة بنسبة 21% في الدخل، فمن المتوقع أن يضيف ذلك 400 مليار دولار من الدخل على مستوى العالم بحلول عام 2030.

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