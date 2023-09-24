موديز: شركتان صينيتان للتطوير العقاري تواجهان خفضًا محتملًا للتصنيف الائتماني - جريدة البورصة

موديز: شركتان صينيتان للتطوير العقاري تواجهان خفضًا محتملًا للتصنيف الائتماني - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:03:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
وضعت“موديز إنفستورز سيرفس” اثنتين من شركات التطوير العقاري من الدرجة الاستثمارية في الصين قيد المراجعة ما يعرضهما لاحتمال خفض التصنيف، مع انتشار تداعيات أزمة الديون في قطاع العقارات.
وأعلنت“موديز” أن كلًّا من مجموعة“تشاينا جينماو هولدينجز جروب” -التي تصنف حاليًا بدرجة واحدة أعلى درجة الخردة- وشركة“تشاينا فانكي” -التي تعد أعلى الدرجة الاستثمارية بثلاثة مستويات- تواجه تخفيضات محتملة.
وأوضحت الوكالة أن مراجعة التصنيف تعكس الشكوك الكبيرة بشأن قدرتها على استعادة المقاييس الائتمانية والمالية الضعيفة وسط احتمالات انتعاش غير مؤكدة لسوق العقارات في الصين.
يذكر أن“موديز” خفضت توقعاتها لقطاع العقارات الصيني إلى سلبية في الرابع عشر من سبتمبر وسط توقعات بضعف النمو الاقتصادي ومخاوف مشتري المنازل بشأن استكمال المشروعات وتسليمها في الوقت المناسب ما يضعف مبيعات العقارات على الرغم من تدابير الدعم الحكومية.
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