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موديز: شركتان صينيتان للتطوير العقاري تواجهان خفضًا محتملًا للتصنيف الائتماني - جريدة البورصة

9/24/2023 6:03:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وضعت“موديز إنفستورز سيرفس” اثنتين من شركات التطوير العقاري من الدرجة الاستثمارية في الصين قيد المراجعة ما يعرضهما لاحتمال خفض التصنيف، مع انتشار تداعيات أزمة الديون في قطاع العقارات.

وأعلنت“موديز” أن كلًّا من مجموعة“تشاينا جينماو هولدينجز جروب” -التي تصنف حاليًا بدرجة واحدة أعلى درجة الخردة- وشركة“تشاينا فانكي” -التي تعد أعلى الدرجة الاستثمارية بثلاثة مستويات- تواجه تخفيضات محتملة.

وأوضحت الوكالة أن مراجعة التصنيف تعكس الشكوك الكبيرة بشأن قدرتها على استعادة المقاييس الائتمانية والمالية الضعيفة وسط احتمالات انتعاش غير مؤكدة لسوق العقارات في الصين.

يذكر أن“موديز” خفضت توقعاتها لقطاع العقارات الصيني إلى سلبية في الرابع عشر من سبتمبر وسط توقعات بضعف النمو الاقتصادي ومخاوف مشتري المنازل بشأن استكمال المشروعات وتسليمها في الوقت المناسب ما يضعف مبيعات العقارات على الرغم من تدابير الدعم الحكومية.

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