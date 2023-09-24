8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع - جريدة البورصة

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن دائرة الأراضي شهدت تسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم منها 289 مبايعة للأراضي بقيمة 2.11 مليار درهم و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.19 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، ثم مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 133.48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 290.46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 113 رهنا للأراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و507 رهون للفلل والشقق بقيمة 1.25 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 385.95 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 163.46 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم.

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