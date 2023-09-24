مبعوث الصين للمناخ: التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس واقعيًا

والصين هي أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في العالم بما في ذلك الفحم والنفط.

وجاءت التصريحات في رد المبعوث الخاص للمناخ شيه تشن هوا على تعليقات لمبعوثين في منتدى في بكين أمس الخميس قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المزمع في دبي في نوفمبر تشرين الثاني.

وحصلت رويترز على نسخة من نص لكلمة شيه وتسجيل فيديو للاجتماع.

وتتعرض الدول لضغوط لتقديم تعهدات أكبر لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن أشار“التقييم العالمي” الذي تقوده الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى 20 جيجا طن من التخفيضات الإضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد وحده لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون الحد الحرج الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال شيه الذي سيمثل الصين في كوب28“من غير الواقعي التخلص الكامل من الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري”.

وفي حين أن وقف استخدام الوقود الأحفوري لن يكون مطروحا للمناقشة في مؤتمر كوب28، قال شيه إن الصين منفتحة على تحديد هدف عالمي للطاقة المتجددة ما دام يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان.

أرقام