أسعار النفط ترتفع وتقلص خسائرها الأسبوعية

ويأتي ذلك بعدما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من الرفع للفائدة هذا العام مع استمرار سعيه لمواجهة التضخم.

وصعد خام“برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.59% أو 55 سنتًا إلى 93.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.77% أو 69 سنتًا إلى 90.32 دولار.

وقررت روسيا مساء أمس حظر صادرات البنزين والديزل خارج أربع دول سوفييتية سابقة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.

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