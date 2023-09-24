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أسعار النفط ترتفع وتقلص خسائرها الأسبوعية

9/24/2023 6:03:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات آخر أيام الأسبوع ليعاود الخام الأمريكي التداول أعلى 90 دولارًا ويقلص خسائره الأسبوعية إلى أقل من 1%.

ويأتي ذلك بعدما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من الرفع للفائدة هذا العام مع استمرار سعيه لمواجهة التضخم.

وصعد خام“برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.59% أو 55 سنتًا إلى 93.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.77% أو 69 سنتًا إلى 90.32 دولار.

وقررت روسيا مساء أمس حظر صادرات البنزين والديزل خارج أربع دول سوفييتية سابقة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.

أرقام

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