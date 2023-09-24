أسعار النفط ترتفع وتقلص خسائرها الأسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتقلص خسائرها الأسبوعية
التاريخ
9/24/2023 6:03:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات آخر أيام الأسبوع ليعاود الخام الأمريكي التداول أعلى 90 دولارًا ويقلص خسائره الأسبوعية إلى أقل من 1%.
ويأتي ذلك بعدما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من الرفع للفائدة هذا العام مع استمرار سعيه لمواجهة التضخم.
وصعد خام“برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.59% أو 55 سنتًا إلى 93.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.77% أو 69 سنتًا إلى 90.32 دولار.
وقررت روسيا مساء أمس حظر صادرات البنزين والديزل خارج أربع دول سوفييتية سابقة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.
أرقام
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